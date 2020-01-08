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Тегеран устно предупредил о своем ракетном ударе - премьер Ирака, фото: U.S.Army

Тегеран устно предупредил о своем ракетном ударе — премьер Ирака

8 янв 2020, 17:19
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Ирак получил «официальное устное сообщение» от Ирана об атаке.

Ракетный удар был нанесен по базе американских военных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление премьер-министра Ирака Адель Абдель-Махди.

Атака была проведена после полуночи 8 января. Власти страны получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран о потенциальном удар. В сообщении говорилось об ответе на убийство генерала Касема Сулеймани. Точного расположения американских сил военные Ирана не предоставили.

Иракское военное командование приняло надлежащие меры, — заявил глава правительства страны.

Ирак отрицает любое нарушение своего суверенитета. Власти заявляют, что будут действовать для предотвращения эскалации в регионе.

Ранее Иран заявил о готовности атаковать еще 100 объектов США. Военные могут повторить удар по американской базе Айн аль-Асад.


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