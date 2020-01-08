Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Авиакатастрофа в Тегеране: в Иран вылетят украинские эксперты и поисково-спасательная группа — Зеленский

8 янв 2020, 17:10
999

Вечером в Иран, где сегодня утром упал самолет «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), отправятся украинские специалисты экспертной и поисково-спасательной групп.

Они будут привлечены к расследованию этой авиакатастрофы и идентификации и репатриации тел погибших украинцев. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам внеочередного заседания правительства.

Отмечается, что среди украинских специалистов, которые отправятся в Иран — представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины».

Наш приоритет — установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, — подчеркнул Зеленский.

Украинский «Боинг» упал вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана Тегерана.

На его борту находились 167 пассажиров, в основном граждане Канады и Ирана, и девять членов экипажа. Все они погибли.

Эта авиакатастрофа унесла жизни 11 граждан Украины.

Напомним, в иранском «Красном полумесяце» утверждают, что тела жертв этой катастрофы сильно обгорели, поэтому для их идентификации придется проводить ДНК-экспертизу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Тегеране: в Иран вылетят украинские эксперты и поисково-спасательная группа — Зеленский

Сегодня вечером в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые будут привлечены к расследованию падения «Боинга-737» компании МАУ и идентификации и репатриации тел погибших украинцев

Новости Украины
17:10

Прекрасные пилоты, ученые, студенты: что известно о жертвах авиакатастрофы в небе над Ираном (ФОТО)

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины. Появилась новая информация о членах экипажа и пассажирах самолета Вoeing

Новости Украины
17:00

Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко выше человека с камер видеонаблюдения

Музыкант Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, выше человека с камер видеонаблюдения. Журналисты выяснили, что анализ видеозаписей проводили в августе 2016 года

Новости Украины
13:55