Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131748-aviakatastrofa-v-tegerane-v-iran-vyletyat-ukrainskie-eksperty-i-poiskovo-spasatelnaya-gruppa.html

Ракурс

Вечером в Иран, где сегодня утром упал самолет «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), отправятся украинские специалисты экспертной и поисково-спасательной групп.

Они будут привлечены к расследованию этой авиакатастрофы и идентификации и репатриации тел погибших украинцев. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам внеочередного заседания правительства.

Отмечается, что среди украинских специалистов, которые отправятся в Иран — представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины».

Наш приоритет — установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, — подчеркнул Зеленский.

Украинский «Боинг» упал вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана Тегерана.

На его борту находились 167 пассажиров, в основном граждане Канады и Ирана, и девять членов экипажа. Все они погибли.

Эта авиакатастрофа унесла жизни 11 граждан Украины.

Напомним, в иранском «Красном полумесяце» утверждают, что тела жертв этой катастрофы сильно обгорели, поэтому для их идентификации придется проводить ДНК-экспертизу.