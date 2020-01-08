Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131748-aviakatastrofa-v-tegerani-do-iranu-vyletyat-ukrayinski-eksperty-ta-poshukovo-ryatuvalna-grupa.html

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Ввечері до Ірану, де сьогодні вранці впав літак «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), відправляться українські фахівці експертної та пошуково-рятувальної груп.

Вони будуть залучені до розслідування цієї авіакатастрофи та ідентифікації й репатріації тіл загиблих українців. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами позачергового засідання уряду.

Зазначається, що серед українських фахівців, котрі вирушать до Ірану — представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державіаслужби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України».

Наш пріоритет — встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу, — наголосив Зеленський.

Український «Боїнг» впав невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану.

На його борту перебували 167 пасажирів, здебільшого громадяни Канади та Ірану, та дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

Ця авіакатастрофа забрала життя 11 громадян України.

Нагадаємо, в іранському «Червоному півмісяці» стверджують, що тіла жертв цієї катастрофи сильно обгоріли, тому для їхньої ідентифікації доведеться проводити ДНК-експертизу.