Авіакатастрофа в Тегерані: до Ірану вилетять українські експерти та пошуково-рятувальна група — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n131748-aviakatastrofa-v-tegerani-do-iranu-vyletyat-ukrayinski-eksperty-ta-poshukovo-ryatuvalna-grupa.htmlРакурс
Ввечері до Ірану, де сьогодні вранці впав літак «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), відправляться українські фахівці експертної та пошуково-рятувальної груп.
Вони будуть залучені до розслідування цієї авіакатастрофи та ідентифікації й репатріації тіл загиблих українців. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами позачергового засідання уряду.
Зазначається, що серед українських фахівців, котрі вирушать до Ірану — представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державіаслужби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України».
Наш пріоритет — встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу, — наголосив Зеленський.
Український «Боїнг» впав невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану.
На його борту перебували 167 пасажирів, здебільшого громадяни Канади та Ірану, та дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули.
Ця авіакатастрофа забрала життя 11 громадян України.
Нагадаємо, в іранському «Червоному півмісяці» стверджують, що тіла жертв цієї катастрофи сильно обгоріли, тому для їхньої ідентифікації доведеться проводити ДНК-експертизу.