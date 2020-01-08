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Тегеран усно попередив про свій ракетний удар – прем’єр Іраку, фото: U.S.Army

Тегеран усно попередив про свій ракетний удар — прем'єр Іраку

8 січ 2020, 17:19
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Ірак отримав «офіційне усне повідомлення» від Ірану про атаку.

Ракетний удар було нанесено по базі американських військових. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель-Магді.

Атаку було проведено незадовго після півночі 8 січня. Влада країни отримала офіційне усне повідомлення від Ісламської Республіки Іран про потенційний удар. В повідомлені йшлось про відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані. Точного розташування американських сил військові Ірану не надали.

Іракське військове командування вжило належних заходів, — заявив керівник уряду країни.

Ірак заперечує будь-яке порушення свого суверенітету. Влада заявляє, що буде діяти для запобігання ескалації в регіоні.

Раніше Іран заявив про готовність атакувати ще 100 об'єктів США. Військові можуть повторити удар по американській базі Айн аль-Асад.


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