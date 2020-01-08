Новая карта Млечного Пути раскрыла гигантскую волну «звездных яслей», фото: Гарвардский университет

https://racurs.ua/n131752-krupneyshaya-v-galaktike-nepodaleku-ot-solnechnoy-sistemy-obnarujili-kolossalnuu-kosmicheskuu.html

Ракурс

Американские ученые обнаружили самую большую газовую структуру, которую когда-либо наблюдали в нашей галактике.

Эта неразрывная волнообразная структура состоит из взаимосвязанных так называемых «звездных яслей» — огромных облаков газа и пыли, в которых формируются звезды, сообщает пресс-служба Гарвардского университета.

От Солнца к ее ближайшей точке сравнительно близко по космическим меркам — всего 500 световых лет.

Волнистые нити этой масштабной космической структуры идут на триллионы километров над и под плоскостью Млечного пути.

Длина этой структуры составляет 9 тыс. световых лет, ширина — 400 световых лет. Ученые обнаружили ее на основе анализа данных, полученных от европейского космического аппарата Gaia, который осуществлял беспрецедентно точные измерения положений и движений звезд Млечного Пути.

Данные от Gaia были соединены с другими измерениями, чтобы построить детальную, трехмерную карту межзвездного вещества в Млечном Пути.

Все время это было у нас прямо перед глазами, мы просто не могли его разглядеть, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые обнаружили давно потерянного «близнеца» нашего Солнца.