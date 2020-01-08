Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новая карта Млечного Пути раскрыла гигантскую волну «звездных яслей», фото: Гарвардский университет

Крупнейшая в Галактике: неподалеку от Солнечной системы обнаружили колоссальную космическую структуру (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

8 янв 2020, 18:43
999

Американские ученые обнаружили самую большую газовую структуру, которую когда-либо наблюдали в нашей галактике.

Эта неразрывная волнообразная структура состоит из взаимосвязанных так называемых «звездных яслей» — огромных облаков газа и пыли, в которых формируются звезды, сообщает пресс-служба Гарвардского университета.

От Солнца к ее ближайшей точке сравнительно близко по космическим меркам — всего 500 световых лет.

Волнистые нити этой масштабной космической структуры идут на триллионы километров над и под плоскостью Млечного пути.

Длина этой структуры составляет 9 тыс. световых лет, ширина — 400 световых лет. Ученые обнаружили ее на основе анализа данных, полученных от европейского космического аппарата Gaia, который осуществлял беспрецедентно точные измерения положений и движений звезд Млечного Пути.

Сверху это образование выглядит прямой линией, но из плоскости Галактики похоже на синусоидальную волну, инфографика: Alve et al., 2019

Данные от Gaia были соединены с другими измерениями, чтобы построить детальную, трехмерную карту межзвездного вещества в Млечном Пути.

Все время это было у нас прямо перед глазами, мы просто не могли его разглядеть, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые обнаружили давно потерянного «близнеца» нашего Солнца.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: США готовы помочь Украине в расследовании падения «Боинга» — Помпео

В Госдепе США заявили, что готовы предоставить Киеву любую возможную помощь в расследовании обстоятельств сегодняшнего падения украинского пассажирского авиалайнера в Тегеране

Новости мира
20:47

Апелляционный суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения для Дугарь и Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Апелляционном суде Киева проходит заседание по делу об убийстве Павла Шеремета. Фемида рассматривает жалобы на решения об избрании меры пресечения для Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Ранее суд оставил под арестом подозреваемую Кузьменко

Новости Украины
14:52