Вбивство Шеремета: розгляд апеляції Антоненка відклали до 10 січня

Андрій Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi

https://racurs.ua/ua/n131754-vbyvstvo-sheremeta-rozglyad-apelyaciyi-antonenka-vidklaly-do-10-grudnya.html

Ракурс

Апеляційний суд Києва відклав 10 січня розгляд скарги захисту Андрія Антоненка, котрого слідство вважає причетним до вбивства журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року в Києві, на обраний йому запобіжний захід.

Таке рішення буле ухвалене, оскільки Антоненка не доставили до зали суду, повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що адвокати Антоненка просили відводу двох суддів із колегії, проте у задоволенні цього клопотання їм відмовили. Після цього вони попросили доставити Антоненка з ізолятора тимчасово тримання, де він перебуває, до суду. Таке прохання вони мотивували тим, що не можуть надавати фахову правову допомогу своєму підзахисному дистанційно. Сам Антоненко також виявив бажання бути присутнім на засіданні.

Таким чином, судове засідання продовжиться об 11.30 10 січня.

Ветерана АТО Антоненка затримали 12 грудня 2019 року. Слідство вважає його організатором вбивства Шеремета.

Нагадаємо, сьогодні апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь — одну з підозрюваних у причетності до вбивства Шеремета.