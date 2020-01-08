Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n131755-aviakatastrofa-v-irani-ssha-gotovi-dopomogty-ukrayini-v-rozsliduvanni-padinnya-boyinga-pompeo.html

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США готові надати Києву будь-яку можливу допомогу в розслідуванні обставин падіння пасажирського авіалайнера «Боїнг-737» компанії «Міжнародні авіалінії України», котре сталося сьогодні вранці в Ірані.

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні Державним департаментом США заяві держсекретаря Майка Помпео.

Також Помпео пообіцяв, що США пильно стежитимуть за цією ситуацією.

Крім того, США закликають до повної співпраці з будь-яким розслідуванням причин падіння.

Я висловлюю своє глибоке співчуття сім’ям та друзям загиблих, — зазначив Помпео у повідомленні на своїй сторінці у Твіттері.

Український «Боїнг-737» впав сьогодні вранці невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану Тегерана. На його борту перебували 167 пасажирів, здебільшого громадяни США та Канади, та дев’ять членів екіпажу.

Жертвами цієї авіакатастрофи стали дев’ять українців — члени екіпажу та двоє пасажирів.

Нагадаємо, виробник літака корпорація Boeing заявила, що перебуває у контакті зі своїми клієнтами, а також готова надати усю необхідну допомогу сім’ям загиблих.