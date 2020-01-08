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Сегодня утром в Иране упал украинский «Боинг-737», фото: alKhaleejToday

Авиакатастрофа в Тегеране: в Иране 9 января объявили днем ​​траура

8 янв 2020, 22:56
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В Иране 9 января объявлено днем ​​траура по жертвам авиакатастрофы украинской «Боинга-7373», который упал сегодня утром в Тегеране, и давки на прощальной церемонии с убитым в Багдаде генералом Касем Сулеймани.

Такое решение приняло правительство страны, сообщает агентство IRNA.

На борту «Боинга-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 177 человек — 168 пассажиров, граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, и девять членов экипажа. Все они погибли.

Вчера во время церемонии по Сулеймани в его родном городе Керман возникла давка, жертвами которой стали более 50 человек, еще более 200 были травмированы.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Иране погибли 11 украинцев — двое пассажиров и члены экипажа.


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