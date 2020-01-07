Во время прощания с генералом Сулеймани, фото: Associated Press

https://racurs.ua/n131698-ubiystvo-suleymani-v-davke-vo-vremya-proschaniya-s-generalom-v-irane-pogibli-bolee-30-chelovek.html

Ракурс

Сегодня во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, проходившей в его родном городе Кермане, возникла давка, в результате которой погибли 32 человека.

Еще 190 человек были травмированы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

Отмечается, что иранское государственное телевидение привело такие цифры, ссылаясь на руководителя службы скорой медицинской помощи Ирана Пирхоссейна Куливанда.

Давка возникла, когда похоронная процессия начала свое движение.

Сулеймани погиб 3 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара американских войск. Его смерть привела к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Сулеймани прямо или косвенно отвечает за гибель миллионов людей, поэтому, по его мнению, иранского генерала стоило ликвидировать еще много лет назад.