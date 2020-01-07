Під час прощання з генералом Сулеймані, фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n131698-vbyvstvo-suleymani-cherez-tysnyavu-pid-chas-proschannya-z-generalom-v-irani-zagynuly-ponad-30.html

Ракурс

Сьогодні під час церемонії прощання з іранським генералом Касемом Сулеймані, котра відбувалася в його рідному місті Кермані, виникла тиснява, в результаті котрої загинули 32 особи.

Ще 190 осіб були травмовані. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на іранське телебачення.

Зазначається, що іранське державне телебачення навело такі цифри, посилаючись на керівника служби швидкої медичної допомоги Ірану Пірхоссейна Куліванда.

Тиснява виникла, коли похоронна процесія розпочала свій рух.

Сулеймані загинув 3 січня в аеропорту Багдада в результаті ракетного удару американських військ. Його смерть призвела до загострення ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Сулеймані безпосередньо чи опосередковано відповідає за загибель мільйонів людей, тому, на його думку, іранського генерала варто було ліквідувати ще багато років тому.