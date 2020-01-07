ПЦУ створила програму для смарфонів, фото: PxHere

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Православна церква України (ПЦУ) створила додаток для смарфтонів під назвою «Моя церква».

Він може працювати на смартфонах під управління операційних систем Android та iOs. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник Київської митрополії ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

За його словами, в цьому додатку можна буде знайти найбільш затребувану інформацію, зокрема щодо церковного календаря, розташування найближчого храму чи парафії.

Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації, — розповів архієпископ.

ПЦУ була створена на Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. До її складу увійшли парафії УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина парафій УПЦ Московського патріархату.

5 січня 2019 року константинопольський патріарх Варфоломій підписав томос про надання ПЦУ автокефалії. Наступного дня цей документ було передано очільникові ПЦУ митрополитові Епіфанію.

Нагадаємо, Епіфаній нещодавно порівняв отримання ПЦУ автокефалії з Актом проголошення незалежності України.