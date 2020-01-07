Надмірний вилов моржів призвів до занепаду колоній вікінгів у Ґренландії, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n131696-taiemnycu-znyknennya-koloniy-vikingiv-u-renlandiyi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Таємниче зникнення норвезьких колоній у Гренландії десь у XV столітті, могло бути спровоковане надмірним полювання на моржів задля їхніх бивнів.

Такого висновку дійшли учені з Кембриджського університету в результаті дослідження середньовічних артефактів з усієї Європи, повідомляє прес-служба вишу.

Засновані Еріком Рудим після його вигнання з Ісландії у 985 році норвезькі громади в Гренландії процвітали століттями — навіть отримали свого єпископа — перш ніж зникнути в 1400-х роках, залишивши по собі лише руїни.

Дослідження вчених показало, що протягом сотень років майже всі моржеві бивні, які продавалися в Європі, походили з моржів, на яких полювали в морях, доступних лише через норвезькі поселення на південно-західній Гренландії.

Бивні моржів були цінним середньовічним товаром, який використовувався для різьблення предметів розкоші або фігур для таких ігор, як шахи та поширений серед вікінгів хнефатафл (тавлія).

Однак дослідження також вказує на те, що з часом бивні моржів надходили від все більш дрібних тварин, часто самок, а генетичні та археологічні дані свідчать про те, що на цих тварин полювали все далі на північ, що означає більш тривалі та тяжкі мисливські походи за меншу винагороду.

Крім того, у XIII ст. глобалізована торгівля слоновою кісткою захопила європейські ринки, і моди змінилися. Тому є мало свідчень про імпорт бивнів моржів у материкову Європу після 1400 року. Водночас колоністи в Ґренландії залежали від постачання з Європи заліза та деревини, котрі вони отримували переважно в обмін на бивні моржів.

Таким чином, на думку вчених, занепад норвезької Гренландії, можливо, був спричиненим «ідеальним штормом» збіднених ресурсів та нестабільних цін, посилених змінами клімату.

Так, у XIV ст. почався так званий «малий льодовиковий період», який на понад 400 років приніс значне зниження середньорічних температур. Також учені вважають, що норвезькі колонії могли постраждати від нераціональних методів ведення сільського господарства або навіть від пандемії чуми у XIV ст. (так званої «Чорної смерті»).

Надмірна залежність від бивнів моржів було не єдиним фактором загибелі норвезької Гренландії. Однак, якщо і населення, і цінність моржів почали падати, це, мабуть, сильно підірвало стійкість поселень, — вважають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили причини зникнення першої наддержави в історії людства.