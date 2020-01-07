Чрезмерный вылов моржей привел к упадку колоний викингов в Гренландии, фото: Pexels

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Ракурс

Таинственное исчезновение норвежских колоний в Гренландии где в XV веке, могло быть спровоцировано чрезмерной охотой на моржей ради их бивней.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета в результате исследования средневековых артефактов со всей Европы, сообщает пресс-служба вуза.

Основанные Эриком Рыжим после его изгнания из Исландии в 985 году норвежские общины в Гренландии процветали веками — даже получили своего епископа — прежде чем исчезнуть в 1400-х годах, оставив только руины.

Исследования ученых показало, что в течение сотен лет почти все моржовые бивни, которые продавались в Европе, происходили из моржей, на которых охотились в морях, доступных только через норвежские поселения на юго-западной Гренландии.

Бивни моржей были ценным средневековым товаром, который использовался для резьбы предметов роскоши или фигур для таких игр, как шахматы и распространенный среди викингов хнефатафл (тавлия).

Однако исследования также указывает на то, что со временем бивни моржей поступали от все более мелких животных, часто самок, а генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что на этих животных охотились все дальше на север, что означает более длительные и тяжелые охотничьи походы за меньшее вознаграждение.

Кроме того, в XIII в. глобализированная торговля слоновой костью захватила европейские рынки, и моды изменились. Поэтому есть мало свидетельств об импорте бивней моржей в материковую Европу после 1400. В то же время колонисты в Гренландии зависели от поставок из Европы железа и древесины, которые они получали преимущественно в обмен на бивни моржей.

Таким образом, по мнению ученых, упадок норвежской Гренландии, возможно, был вызван «идеальным штормом» обедненных ресурсов и нестабильных цен, усиленных изменениями климата.

Так, в XIV в. начался так называемый «малый ледниковый период», который на более чем 400 лет принес значительное снижение среднегодовых температур. Также ученые считают, что норвежские колонии могли пострадать от нерациональных методов ведения сельского хозяйства или даже от пандемии чумы в XIV в. (так называемой «Черной смерти»).

Чрезмерная зависимость от бивней моржей была не единственным фактором гибели норвежской Гренландии. Однако, если и население, и ценность моржей начали падать, это, видимо, сильно подорвало устойчивость поселений, — считают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили причины исчезновения первой сверхдержавы в истории человечества.