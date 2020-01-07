Здание Пентагона, фото: David B. Gleason

https://racurs.ua/n131695-v-irane-pentagon-priznali-terroristicheskoy-organizaciey.html

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Парламент Ирана сегодня утром принял решение, согласно которому американские вооруженные силы и Пентагон признаются террористическими организациями.

Соответствующее решение было принято в ответ на гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в аэропорту Багдада 3 января. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Агентство Fars отмечает, что это решение парламент Ирана поддержал почти единогласно. Из 230 присутствующих депутатов 228 проголосовали «за», еще двое воздержались. Против никто не проголосовал.

Согласно этому решению, в Иране террористами объявляются «весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани». Также предоставление любой помощи Пентагону будет квалифицироваться как террористическая деятельность.

Кроме того, принято решение направить спецподразделению «Кудс», которым руководил Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития Ирана на укрепление обороноспособности этих сил.

Напомним, во время церемонии прощания с Сулеймани за голову президента США Дональда Трампа была предложена награда в размере 80 млн долларов.