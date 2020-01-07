Будівля Пентагону, фото: David B. Gleason

https://racurs.ua/ua/n131695-v-irani-pentagon-vyznaly-terorystychnou-organizaciieu.html

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Парламент Ірану сьогодні вранці ухвалив рішення, згідно з яким американські збройні сили та Пентагон визнаються терористичними організаціями.

Відповідне рішення було ухвалене у відповідь на загибель іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок американського ракетного удару в аеропорту Багдада 3 січня. Про це повідомляє агентство Tasnim.

Агентство Fars зазначає, що це рішення парламент Ірану підтримав майже одноголосно. З 230 присутніх депутатів 228 проголосували «за», ще двоє утрималися. Проти ніхто не проголосував.

Згідно з цим рішенням, в Ірані терористами оголошуються «весь персонал Пентагону, пов’язані з ним відомства і організації, а також організатори і виконавці вбивства генерала Сулеймані». Також надання будь-якої допомоги Пентагону буде кваліфікуватися як терористична діяльність.

Крім того, ухвалене рішення спрямувати спецпідрозділу «Кудс», яким керував Сулеймані, 200 млн євро з Фонду національного розвитку Ірану на зміцнення обороноздатності цих сил.

Нагадаємо, під час церемонії прощання з Сулеймані за голову президента США Дональда Трампа була запропонована винагорода в розмірі 80 млн доларів.