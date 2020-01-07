Володимир Зеленcький, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n131694-zelenskyy-obgovoryv-z-pompeo-blyzkyy-shid-ta-sytuaciu-na-donbasi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

Під час розмови Зеленський та Помпео обговорили плани з відновлення миру на Донбасі та загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, зазначається, що Зеленський детально проінформував Помпео про результати переговорів «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня та про плани української влади щодо Донбасу.

Також Зеленський висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та на Близькому сході в разі, якщо американські військові та сили очолюваної США коаліції передчасно залишать цю країну.

Нагадаємо, парламент Іраку нещодавно ухвалив резолюцію, згідно з якою іноземні військові мають залишити територію країни. В Іраку перебуває американський військовий контингент, котрий, зокрема, брав участь у боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава».