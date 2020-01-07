В Ірані заперечують, що хочуть мати ядерну зброю, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Іран не зацікавлений у володінні ядерною зброєю.

Про це постійний представник країни при ООН Маджит Тахт-Раванчі заявив в ефірі американської інформаційної програми PBS NewsHour.

У нас є дуже чіткий священний наказ від нашого верховного лідера, який забороняє ядерну зброю, — стверджує Тахт-Раванчі.

Кім того, він додав, що в оборонній доктрині Ірану немає місця ядерній зброї.

Тому ми не хочемо мати ядерну зброю, — наголошує дипломат.

Тахт-Раванчі зазначив, що Іран є членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також у 2015 році підписав ядерну угоду з п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН та Євросоюзом щодо своєї ядерної програми.

Але, в той же час, ядерна угода — це був компроміс. Ми виконували свою частину в протягом деякого часу, майже нічого не отримавши натомість. На жаль, європейські партнери, які повинні були дати нам вигоду від ядерної угоди, не діяли відповідно до неї, — заявив постпред Ірану при ООН.

Якщо Іран отримає вигоди від цієї угоди, ми повернемося до її повного виконання, — додав Тахт-Раванчі.

У 2018 році Іран почав поступово відмовлятися від обмежень, які накладала на нього ядерна угода. Нещодавно уряд цієї країни офіційно заявив, що Іран більше не дотримуватиметься жодного з її положень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв, що в Ірану ніколи не буде ядерно зброї.