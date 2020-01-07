В Иране отрицают, что хотят иметь ядерное оружие, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Иран не заинтересован в обладании ядерным оружием.

Об этом постоянный представитель страны при ООН Маджит Тахт-Раванчи заявил в эфире американской информационной программы PBS NewsHour.

У нас есть очень четкий священный приказ от нашего верховного лидера, который запрещает ядерное оружие, — утверждает Тахт-Раванчи.

Ким того, он добавил, что в оборонной доктрине Ирана нет места ядерному оружию.

Поэтому мы не хотим иметь ядерное оружие, — подчеркивает дипломат.

Тахт-Раванчи отметил, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия, а также в 2015 году подписал ядерное соглашение с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Евросоюзом относительно своей ядерной программы.

Но, в то же время, ядерная сделка — это был компромисс. Мы выполняли свою часть в течение некоторого времени, почти ничего не получив взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были дать нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с ней, — заявил постпред Ирана при ООН.

Если Иран получит выгоды от этой сделки, мы вернемся к ее полному выполнению, — добавил Тахт-Раванчи.

В 2018 году Иран начал постепенно отказываться от ограничений, которые накладывала на него ядерная сделка. Недавно правительство этой страны официально заявило, что Иран больше не будет придерживаться ни одного из ее положений.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.