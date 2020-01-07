Владимир Зеленский, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n131694-zelenskiy-obsudil-s-pompeo-blijniy-vostok-i-situaciu-na-donbasse.html

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Во время разговора Зеленский и Помпео обсудили планы по восстановлению мира на Донбассе и обострения ситуации на Ближнем Востока. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, отмечается, что Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах переговоров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря и о планах украинских властей относительно Донбасса.

Также Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и на Ближнем Востоке в случае, если американские военные и силы возглавляемой США коалиции преждевременно покинут эту страну.

Напомним, парламент Ирака недавно принял резолюцию, согласно которой иностранные военные должны покинуть территорию страны. В Ираке находится американский военный контингент, который, в частности, участвовал в борьбе с террористической организацией «Исламское государство».