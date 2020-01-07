ПЦУ создала программу для смарфонов, фото: PxHere

https://racurs.ua/n131697-moya-cerkov-pcu-sozdala-prilojenie-dlya-smartfonov.html

Ракурс

Православная церковь Украины (ПЦУ) создала приложение для смарфтонах под названием «Моя церковь».

Оно может работать на смартфонах под управление операционных систем Android и iOs. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, в этом приложении можно будет найти наиболее востребованную информацию, включая церковный календарь, ближайший храм или приход.

Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации, — рассказал архиепископ.

ПЦУ была создана в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. В ее состав вошли приходы УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и часть приходов УПЦ Московского патриархата.

5 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии. На следующий день этот документ был передан руководителю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Напомним, Епифаний недавно сравнил получение ПЦУ автокефалии с Актом провозглашения независимости Украины.