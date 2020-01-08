Василий Ломаченко (слева), фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n131758-lomachenko-priznan-luchshim-31-letnim-bokserom-mira.html

Ракурс

Украинский спортсмен Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира в возрастной категории 31 год по версии авторитетного американского спортивного телеканала ESPN.

Таким образом, Ломаченко опередил в этом рейтинге таких известных 31-летних боксеров как Тайсон Фьюри, Гэри Рассел-младший, Деметриус Андраде, Дэнни Гарсия и Майки Гарсия. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Двукратный олимпийский чемпион из Украины более чем оправдал возложенные на него большие надежды, завоевав титулы чемпиона мира в полулегком, юношеском легком, а теперь и в легком весе, где сегодня владеет поясами по версиям WBA и WBO. Ломаченко также является «франчайзинговым чемпионом» по версии WBC (особый статус, предоставляемый WBC ведущим боксерам, которые достигли и поддерживают высокие статусы в спорте — ред.), — отмечают в ESPN.

Авторы рейтинга отмечают, что сегодня в мире найдется не так много боксеров, о которых можно сказать, что они были лучшими бойцами в каждом соответствующем дивизионе на пути к своим действующим титулам. Одним из таких является Ломаченко.

Никто не достиг того, что сделал Ломаченко за столь небольшое количество боев, — отмечают в ESPN.

На профессиональном ринге Ломаченко выступает с 2013 года. В его активе 15 боев: одно поражение и 14 побед (из них 10 нокаутом).

Напомним, в конце декабря во время паломничества в Иерусалим Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ Московского патриархата.