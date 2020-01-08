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Ракурс
Первые звезды были обнаружены в группе галактик, известной как EGS77, фото:

«Космические пузыри» помогли обнаружить первые звезды во Вселенной (ИНФОГРАФИКА)

8 янв 2020, 22:01
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Американские астрономы обнаружили несколько перекрывающихся гигантских «пузырей» космического газа, ионизированного звездами ранних галактик всего спустя 680 млн лет после Большого взрыва.

Это самое раннее свидетельство периода, когда сформировалось первое поколение звезд и началось повторное образование газообразного водорода, пронизывающего Вселенную, сообщает пресс-служба Ассоциации университетов по исследованиям в астрономии (США).

Эти первые звезды были обнаружены в группе галактик, известной как EGS77.

В этой визуализации показаны ионизированные пузырьки, образованные тремя галактиками в галактическом кластере EGS77, инфографика: V. Tilvi et al

В наиболее ранней Вселенной, известной как «космические темные века», был период, когда элементарные частицы, возникшие в результате Большого взрыва, образовали нейтральный водород, но еще не было ни звезд, ни галактик, которые могли бы осветить Вселенную.

Этот период начался менее чем через полмиллиона лет после Большого взрыва и закончился образованием первых звезд. Хотя на этот этап эволюции нашей Вселенной указывают компьютерное моделирование, прямых доказательств этому было мало.

Дело в том, что молодая Вселенная была наполнена атомами водорода, которые настолько ослабляли ультрафиолетовый свет, что они блокируют для нас возможность видеть ранние галактики.

EGS77 — первая галактическая группа, обнаруженная в результате очистки этого космического тумана, — отмечают исследователи.

Интенсивный свет из галактик может ионизировать окружающий газ водорода, образуя «пузыри», которые позволяют звездном свету свободно передвигаться.

EGS77 сформировала большой пузырь, который позволяет ее свету добраться до Земли без особого ослабления. В конце концов, пузырьки вроде этих выросли вокруг всех галактик и заполнили межгалактическое пространство, предоставив свету возможность путешествовать по Вселенной, — добавляют исследователи.

Напомним, ученые зафиксировали загадочное исчезновение в космосе около 100 звезд за 70 лет.


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