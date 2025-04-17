Ученые нашли вероятные свидетельства жизни на другой планете

Спектр света экзопланеты K2-18 b, полученный с помощью спектрографа MIRI телескопа Джеймс Вебб.

https://racurs.ua/n205646-uchenye-nashli-veroyatnye-svidetelstva-jizni-na-drugoy-planete.html

Ракурс

Астрономи виявили найбільш багатообіцяючі ознаки можливого існування життя за межами Сонячної системи.

Втім, учені ще залишаються обережними у тому, чи дійсно це означає відкриття позаземного життя. Про це повідомляє прес-служба Кембриджського університету (Велика Британія).

Зазначається, що астрономи цього вишу, використовуючи дані космічного телескопа «Джеймс Вебб», виявили ознаки хімічних речовин диметилсульфіду та/або диметилдисульфіду в атмосфері екзопланети K2−18b, яка обертається навколо своєї зірки в придатній для життя зоні.

На Землі ці хімічні речовини виробляються лише живими організмами, передусім мікроорганізмами, такими як морський фітопланктон.

Хоча джерелом цих молекул в атмосфері K2−18b може бути невідомий хімічний процес, отримані результати є найсильнішим доказом того, що життя може існувати на планеті за межами нашої Сонячної системи, — вказано у статті.

Ці спостереження досягли рівня статистичної значущості «три сигми» — це означає, що ймовірність того, що вони відбулися випадково, становить 0,3%. Для того, щоб досягти загальноприйнятої класифікації наукових відкриттів, спостереження повинні перетнути поріг у п’ять сигм, тобто ймовірність того, що вони відбулися випадково, має бути нижчою за 0,00006%.

За словами дослідників, додаткові спостереження за цією планетою можуть допомогти їм досягти п’ятисигмальної значущості.

Планета K2−18b у 8,6 разів масивніша за Землю та у 2,6 раза більша за неї, вона розташована на відстані 124 світлових років від нас. Попередні спостереження за цією планетою виявили в її атмосфері метан та вуглекислий газ.

Це був перший випадок, коли молекули на основі вуглецю були виявлені в атмосфері екзопланети в придатній для життя зоні. Ці результати узгоджуються з прогнозами щодо гікеанної планети: придатного для життя світу, вкритого океаном, під атмосферою, багатою на водень, — наголошується у статті.

Зазначається, що виявлені в атмосфері K2−18b концентрації диметилсульфіду та диметилдисульфіду сильно відрізняються від аналогічних показників на Землі:

на Землі їх концентрація, як правило, нижча однієї частини на мільярд;

на K2−18b їх концентрація у тисячі разів біляша — понад десять частин на мільйон.

Раніше теоретичні дослідження передбачали, що в гікеанних світах можливі високі рівні сірчистих газів, таких як диметилсульфід і диметилдисульфід, — наголошують дослідники. — І тепер ми спостерігаємо це, що відповідає нашим прогнозам. Враховуючи все, що ми знаємо про цю планету, гікеанний світ з океаном, який кишить життям, — це сценарій, який найкраще відповідає наявним у нас даним.

Втім учені наголошують — хоча ці результати виглядають захоплюючими, важливо отримати більше даних, перш ніж стверджувати, що життя дійсно знайдено в іншому світі. Так, на K2−18b раніше могли відбуватися невідомі хімічні процеси, наслідки яких тепер зафіксували учені.

Тож дослідники планують провести подальшу теоретичну та експериментальну роботу, щоб визначити, чи можна виробляти диметилсульфід та диметилдисульфід небіологічно на такому рівні.