47-летний российский агент был задержан в Киеве, фото: Офис генпрокурора

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У Києві затримали законспірованого агента фсб — 47-річного громадянина рф, який 10 років проживав в Україні. Він працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби.

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства:

окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони;

у перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових;

для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха;

після збору інформації шпигун готував «звіт» для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.

Згодом російська спецслужба планувала підірвати «підсвічені» авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що наміри ворожого агента завчасно викрили й затримали його, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України.

На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з фсб та замаскованої фотофіксації об'єктів, — зазначили у СБУ.

Зазначається, що затриманий росіянин уже понад 10 років проживає у Києві, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій. Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник фсб, завербував і почав давати завдання.

Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.