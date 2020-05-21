Ученые предложили новую теорию о возникновении жизни на Земле

https://racurs.ua/n138529-kosmicheskie-luchi-mogli-sformirovat-jizn-na-zemle-uchenye.html

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Жизнь на Земле могла сформироваться под влиянием космических лучей.

К такому выводу пришли американские ученые из Стэндфордского университета, сообщает пресс-служба вуза.

На Земле жизнь сформировалось из способных к самокопированию молекул, которые в процессе своей эволюции сформировали такие сложные структуры как РНК и ДНК, лежащие теперь в основе живых организмов на нашей планете.

По мнению ученых, эти молекулы медленно эволюционировали из простого вещества в живые формы под постоянным потоком энергичных частиц из космоса и это взаимодействие повлияло на их структуру.

Дело в том, что характерной особенностью органических молекул является хиральность — способность объекта иметь свое зеркальное отражение, не тождественное оригиналу.

В каждой большой биомолекуле — аминокислотах, ДНК или РНК — жизнь всегда использует только один из двух взаимоисключающих вариантов. Если молекулу заменить ее зеркальной копией, то биологическая система, в состав которой она входила, с большой вероятностью начнет функционировать со сбоями или вообще прекратит функционировать.

Впервые эту особенность заметил еще Луи Пастер в 1848 году. С тех пор ученые спорили о том, была ли она следствием просто случайности или результатом какого-то внешнего воздействия.

Мы предполагаем, что эта биологическая особенность, которую мы наблюдаем сейчас на Земле, обусловлена ​​эволюцией в условиях магнитно-поляризованного излучения, где крошечная разница в скорости мутации, возможно, способствовала эволюции жизни, основанной на ДНК, а не ее зеркальном отражении, — отмечают американские ученые.

На уровне земли большинство космических лучей существуют только как частицы, известные как мюоны. Эти частицы магнитно-поляризированы, то есть, в среднем, имеют одинаковую магнитную ориентацию.

Гипотеза исследователей заключается в том, что в начале жизни на Земле это постоянное и последовательное излучение по-разному влияло на эволюцию двух зеркальных жизненных форм, помогая одной итоге получить преимущество над другой. Эти крошечные различия в скорости мутации были бы наиболее существенными, когда жизнь только начиналась, а молекулы, отвечающие за нее, были очень простыми и хрупкими.

В этих обстоятельствах, небольшое, но устойчивое влияние космических лучей могло привести к тому, что жизнь имеет только один хиральный вариант биологических молекул.

Это немного похоже на колесо рулетки, в котором есть небольшое преимущество красных ячеек над черными, — отмечают исследователи. — Поиграйте в несколько игр и вы этого не заметите. Но если играть с этим колесом рулетки в течение многих лет, то те, кто обычно делает ставку на красное, будут получать прибыль, а те, кто делает ставку на черное, в конце концов все проигрывают.

Напомним, американские ученые считают, что жизнь на Земле могла сформироваться не в океанах, а в прудах.