Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Губанов, фото: Артем Шевченко

На Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» (ФОТО)

21 мая 2020, 08:03
999

На Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Он и еще трое бойцов этого батальона вчера вечером во время осуществления патрулирования получили тяжелые осколочные ранения в окрестностях прифронтового поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Об этом в своем Фейсбуке сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Отмечается, что военные были ранены в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

Инцидент произошел вчера примерно в 21.30, его обстоятельства устанавливаются, отмечают в пресс-службе Нацполиции.

Сергей Губанов (слева), фото: Артем Шевченко



Сергей Губанов, фото: Артем Шевченко

Напомним, осенью прошлого года от полученных в Донбассе ранений скончался командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров