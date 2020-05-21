Сергей Губанов, фото: Артем Шевченко

https://racurs.ua/n138528-na-donbasse-pogib-komandir-batalona-lugansk-1.html

Ракурс

На Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Он и еще трое бойцов этого батальона вчера вечером во время осуществления патрулирования получили тяжелые осколочные ранения в окрестностях прифронтового поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Об этом в своем Фейсбуке сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Отмечается, что военные были ранены в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

Инцидент произошел вчера примерно в 21.30, его обстоятельства устанавливаются, отмечают в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, осенью прошлого года от полученных в Донбассе ранений скончался командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев.