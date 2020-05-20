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Новости США. Фото: CNN

В американском штате Мичиган прорвало две дамбы, из-за наводнения эвакуировали 10 тыс. человек (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая 2020, 23:07
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В США в штате Мичиган 20 мая прорвало две дамбы из-за сильных ливней. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать до 10 тысяч человек.

Прорыв плотин на реке Титтабаваси произошел из-за обильных дождей. В реке стремительно поднялся уровень воды и дамбы не выдержали такого напора. Всего под удар стихии попали 3,5 тыс. домов, 10 тыс. человек эвакуированы, передает CNN.

В Мичигане объявлено чрезвычайное положение. По словам губернатора, центр города Мидленд может оказаться под водой на 2,7 метра. Отмечается, что наводнение может оказаться самым масштабным в истории округа.

Одну из дамб построили еще в 1924 году. Сооружение еще в 2018 году было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Другую дамбу возвели в 1925 году, при этом ее состояние было удовлетворительным.

Наводнение в США. Фото: CNN

Наводнение в США. Фото: CNN

Наводнение в США. Фото: CNN

Наводнение в США. Фото: CNN

Наводнение в США. Фото: CNN

Несмотря на такую ситуацию, в Мичигане действуют ограничения, которые обеспечивают социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса. В оборудованных убежищах проводятся противоэпидемические мероприятия — пострадавшим измеряют температуру, им выдают маски.



В Мидленде уже более 120 лет находится главный офис, а также производственный завод международной компании Dow Agrochemicals. Из-за прорыва дамб компания остановила производство, там работают 9 тыс. человек.

Напомним, ранее шторм Ciara налетел на Великобританию. Непогода привела к подтоплению автомобильных путей, зданий и разрушению инфраструктуры.


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