В США в штате Мичиган 20 мая прорвало две дамбы из-за сильных ливней. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать до 10 тысяч человек.

Прорыв плотин на реке Титтабаваси произошел из-за обильных дождей. В реке стремительно поднялся уровень воды и дамбы не выдержали такого напора. Всего под удар стихии попали 3,5 тыс. домов, 10 тыс. человек эвакуированы, передает CNN.

В Мичигане объявлено чрезвычайное положение. По словам губернатора, центр города Мидленд может оказаться под водой на 2,7 метра. Отмечается, что наводнение может оказаться самым масштабным в истории округа.

