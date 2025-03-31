В Литве нашли тела трех солдат США, пропавших во время учений

https://racurs.ua/n205228-v-litve-nashli-tela-treh-soldat-ssha-propavshih-vo-vremya-ucheniy.html

Ракурс

У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, зниклих під час військових навчань. Ще одного досі шукають.

Військові зникли 25 березня. За добу в болоті знайшли американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules, на якій вони пересувалися — витягли її лише 31 березня.

У пошуковій операції брали участь сотні військових із США, Литви та Польщі. Причини трагедії розслідують.

Спершу про зникнення військових повідомило Командування армії США в Європі та Африці. У військових були тактичні навчання поблизу Пабраде неподалік кордону з білоруссю. Литовські медіа писали, що військові пересувалися гусеничною ремонтно-евакуаційною машиною M88, яка також зникла.

Згодом генсек НАТО без деталей заявив, що військові загинули. Американська газета The New York Times пише, що військові керували важким транспортним засобом, який міг потонути в болоті. Офіційно причина їхньої смерті невідома — це встановлюють.