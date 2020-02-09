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Шторм «Сиара» налетел на Великобританию. Фото:

Шторм «Сиара» налетел на Великобританию: порывы ветра достигают почти 150 км/ч (ВИДЕО)

9 фев 2020, 18:29
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Шторм «Сиара» 9 февраля налетел на Великобританию. Непогода привела к подтоплению автомобильных путей, зданий и разрушению инфраструктуры.

Порывы ветра, вызванные сложными погодными условиями, достигают 93 миль в час (почти 150 км/ч.) Сильнейший ветер наблюдается в Уэльсе. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Из-за непогоды по всей территории страны возникли проблемы с транспортным сообщением. Некоторые рейсы отменили в аэропортах «Хитроу» и «Гатвик». Шторм также вызвал перебои на железной дороге, в частности из-за падения на пути линий электропередач, деревьев и других объектов.

Местные власти предупредили, что возможны серьезные наводнения в более чем 200 населенных пунктах. В Йоркшире уровень воды может подняться до опасных показателей.

Напомним, в Испании в результате мощного шторма «Глория» погибли 10 человек. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Также 78 человек обратились за медицинской помощью, 66 человек были госпитализированы.


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