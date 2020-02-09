Шторм «Сіара» налетів на Велику Британію. Фото:

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Шторм «Сіара» 9 лютого налетів на Велику Британію. Негода призвела до підтоплення автомобільних шляхів, будівель та руйнування інфраструктури.

Пориви вітру, спричинені складними погодними умовами, сягають 93 миль на годину (майже 150 км/год.) Найсильніший вітер спостерігається в Уельсі. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Через негоду по всій території країни виникли проблеми із транспортним сполученням. Деякі авіарейси скасували в аеропортах «Хітроу» та «Гатвік». Шторм також спричинив перебої на залізниці, зокрема через падіння на колії ліній електропередач, дерев та інших об'єктів.

Місцева влада попередила, що можливі серйозні повені в понад 200 населених пунктах. У Йоркширі рівень води може піднятися до небезпечних показників.

Нагадаємо, в Іспанії внаслідок потужного шторму «Глорія» загинули 10 осіб. Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти. Також 78 людей звернулися за медичною допомогою, 66 осіб було госпіталізовано.