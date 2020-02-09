Вулиці міста Мукачево патрулюватимуть бійці Нацгвардії. Фото: ngu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133433-strilyanyna-v-mukachevo-v-misto-vvely-zagony-nacionalnoyi-gvardiyi-foto.html

Ракурс

Національна гвардія України цілодобово патрулюватиме вулиці міста Мукачево.

Військовослужбовці НГУ та співробітники Національної поліції з 9 лютого нестимуть цілодобове патрулювання вулицями міста після перестрілки, що сталася днями. Про це сьогодні повідомила прес-служба Нацгвардії.

У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що в місто увійшли військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна та бійці другої Галицької бригади. Вони охоронятимуть публічний порядок.

Нагадаємо, 7 лютого в місті Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». В результаті цього двоє осіб отримали поранення.

Згодом міська рада Мукачево ухвалила рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Національну гвардію. Згодом міністр закордонних справ Арсен Аваков повідомив, що в місті посилені заходи безпеки, до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України.