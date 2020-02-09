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Вулиці міста Мукачево патрулюватимуть бійці Нацгвардії. Фото: ngu.gov.ua

Стрілянина в Мукачево: в місто ввели загони Національної гвардії (ФОТО)

9 лют 2020, 17:55
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Національна гвардія України цілодобово патрулюватиме вулиці міста Мукачево.

Військовослужбовці НГУ та співробітники Національної поліції з 9 лютого нестимуть цілодобове патрулювання вулицями міста після перестрілки, що сталася днями. Про це сьогодні повідомила прес-служба Нацгвардії.

У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що в місто увійшли військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна та бійці другої Галицької бригади. Вони охоронятимуть публічний порядок.

Вулиці міста Мукачево патрулюватимуть бійці Нацгвардії. Фото: ngu.gov.ua

Вулиці міста Мукачево патрулюватимуть бійці Нацгвардії. Фото: ngu.gov.ua

Нагадаємо, 7 лютого в місті Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». В результаті цього двоє осіб отримали поранення.

Згодом міська рада Мукачево ухвалила рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Національну гвардію. Згодом міністр закордонних справ Арсен Аваков повідомив, що в місті посилені заходи безпеки, до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України.

Джерело: Ракурс


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999

Стрілянина в Мукачево: в місто ввели загони Національної гвардії (ФОТО)

Нацгвардія та поліція цілодобово патрулюватимуть Мукачево. В місто вже прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна та другої Галицької бригади

Юридичні новини
17:55