У Мукачево обстріляли Mercedes «кубик»: є важкопоранені, мер терміново скликає міськраду. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133352-u-mukachevo-obstrilyaly-mercedes-ie-vajkoporaneni-mer-terminovo-sklykaie-miskradu-foto.html

Ракурс

Стрілянина в Мукачево Закарпатської області сталася сьогодні близької 10.00 у мікрорайоні Росвигово, який ще називають Чикаго. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик».

Поранення дістали двоє осіб — 24-річний та 40-річний місцеві жителі. Обидва наразі перебувають у лікарні, один із них — у реанімації у важкому стані, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

За словами очевидців події, перестрілка відбувалася між двома автомобілями, після чого зловмисники зникли у невідомому напрямку. Водночас на відео з камер спостереження видно, що невідома особа стріляла зі зброї, схожої на автомат, стоячи біля огорожі однієї з будівель.

Правоохоронці ведуть розшукові дії та визначають правову кваліфікацію інциденту. На місці працюють криміналісти і кінологи.

Між тим, мер Мукачево скликає термінову сесію міськради через криміногенну ситуацію в місті. Позачергове засідання призначено сьогодні о 14.30.