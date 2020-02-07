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У Мукачево обстріляли Mercedes «кубик»: є важкопоранені, мер терміново скликає міськраду. Фото: Нацполіція

У Мукачево обстріляли Mercedes «кубик»: є важкопоранені, мер терміново скликає міськраду (ФОТО, ВІДЕО)

7 лют 2020, 13:48
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Стрілянина в Мукачево Закарпатської області сталася сьогодні близької 10.00 у мікрорайоні Росвигово, який ще називають Чикаго. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик».

Поранення дістали двоє осіб — 24-річний та 40-річний місцеві жителі. Обидва наразі перебувають у лікарні, один із них — у реанімації у важкому стані, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

Стрілянина в Мукачево: під прицілом був Mercedes «кубик», є важкопоранені. Фото: Віталій Глагола / Телеграм

Стрілянина в Мукачево: під прицілом був Mercedes «кубик», є важкопоранені. Фото: Віталій Глагола / Телеграм

Стрілянина в Мукачево: під прицілом був Mercedes «кубик», є важкопоранені. Фото: Віталій Глагола / Телеграм

За словами очевидців події, перестрілка відбувалася між двома автомобілями, після чого зловмисники зникли у невідомому напрямку. Водночас на відео з камер спостереження видно, що невідома особа стріляла зі зброї, схожої на автомат, стоячи біля огорожі однієї з будівель.

Правоохоронці ведуть розшукові дії та визначають правову кваліфікацію інциденту. На місці працюють криміналісти і кінологи.

Між тим, мер Мукачево скликає термінову сесію міськради через криміногенну ситуацію в місті. Позачергове засідання призначено сьогодні о 14.30.

Стрілянина в Мукачево: під прицілом був Mercedes «кубик», є важкопоранені. Фото: Нацполіція

Стрілянина в Мукачево: під прицілом був Mercedes «кубик», є важкопоранені. Фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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