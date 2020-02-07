В Мукачево обстреляли Mercedes «кубик»: есть тяжелораненые, мэр срочно созывает горсовет. Фото: Нацполиция

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Стрельба в Мукачево Закарпатской области произошла сегодня около 10.00 в микрорайоне Росвигово, который еще называют Чикаго. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик».

Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители. Оба сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

По словам очевидцев инцидента, перестрелка происходила между двумя автомобилями, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В то же время на видео с камер наблюдения видно, что неизвестный стрелял из оружия, похожего на автомат, стоя у ограды одного из зданий.

Правоохранители ведут розыскные мероприятия и определяют правовую квалификацию происшествия. На месте работают криминалисты и кинологи.

Между тем, мэр Мукачево созывает срочную сессию горсовета из-за криминогенной ситуации в городе. Внеочередное заседание назначено сегодня в 14.30.

Позже в прокуратуре Закарпатья сообщили о начале уголовного производства по факту стрельбы в Мукачево согласно ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК (покушение на убийство двух лиц и незаконное обращение с оружием).