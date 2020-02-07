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Ракурс
Пакет с деньгами. Фото: Yuzhny.unfo

Пакет с крупной суммой денег нашли в туалете «новой мэрии» Одессы

7 фев 2020, 13:45
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Одесса в очередной раз подтвердила звание города смеха. В городе произошел курьезный и необычный случай. В туалете «новой мэрии», расположенной по улице Косовской, был обнаружен пакет, в котором находилось 28,5 тыс. грн.

Содержимое пакета состояло из купюр номиналом в 200 и 500 грн, пишет «Думская», ссылаясь на собственные источники в полиции.

Пакет с деньгами был обнаружен работниками муниципалитета, которые сообщили о своей находке в полицию.

Полицейские сразу прибыли на вызов и пересчитали найденные деньги.

Вскоре объявилась и владелица «пропажи». Ей оказалась сотрудница коммунального предприятия «Одесреклама».

Пакет с деньгами был возвращен правоохранителями владелице.

Как ранее писал «Ракурс», на свалке в Одесской области был найден матрас с деньгами. Несколько местных жителей заявили, что данный матрас принадлежит им, но доказать этого не смогли.


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