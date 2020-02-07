Пакет с деньгами. Фото: Yuzhny.unfo

https://racurs.ua/n133351-paket-s-krupnoy-summoy-deneg-nashli-v-tualete-novoy-merii-odessy.html

Ракурс

Одесса в очередной раз подтвердила звание города смеха. В городе произошел курьезный и необычный случай. В туалете «новой мэрии», расположенной по улице Косовской, был обнаружен пакет, в котором находилось 28,5 тыс. грн.

Содержимое пакета состояло из купюр номиналом в 200 и 500 грн, пишет «Думская», ссылаясь на собственные источники в полиции.

Пакет с деньгами был обнаружен работниками муниципалитета, которые сообщили о своей находке в полицию.

Полицейские сразу прибыли на вызов и пересчитали найденные деньги.

Вскоре объявилась и владелица «пропажи». Ей оказалась сотрудница коммунального предприятия «Одесреклама».

Пакет с деньгами был возвращен правоохранителями владелице.

Как ранее писал «Ракурс», на свалке в Одесской области был найден матрас с деньгами. Несколько местных жителей заявили, что данный матрас принадлежит им, но доказать этого не смогли.