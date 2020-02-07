Киев требует от США вернуть 30 млн долл. из-за невыполненных коммерческих соглашений о покупке оружия и боеприпасов / Фото: wikimedia

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Президент США Дональд Трамп, который недавно отразил в Сенате инициативу демократов реализовать процедуру его импичмента, в свое время не только заморозил выплату Украине 391 млн долл. военной помощи, но и задержал выполнение по меньшей мере шести коммерческих контрактов на поставку Киеву американского вооружения, амуниции и боеприпасов.

Теперь украинская сторона требует вернуть 30 млн долл., которые уже были выплачены по этим сделкам, пишет Buzzfeed со ссылкой на трех украинских и одного бывшего топ-чиновника США.

Выполнение пяти контрактов администрация Трампа отложила на год, а еще одно соглашение «заморозили» на более чем 12 месяцев. В Белом доме не объясняют причины таких действий. Госдепартамент США также не ответил на запросы журналистов BuzzFeed.

По словам одного из чиновников, Вашингтон все еще «оценивает» эти соглашения, несмотря на то, что Киев уже перечислил деньги. Двое украинских чиновников, которые говорили с BuzzFeed, считают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая приобрести стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию «Мотор-Сич», то есть речь идет о конфликте Пекина и Вашингтона.

Прямые коммерческие продажи в США осуществляются между частными компаниями и иностранными покупателями, но для этого необходимо получить лицензию Госдепартамента. Украинские чиновники, которые в прошлом году занимались заключением и сопровождением подобных сделок, отметили, что этот процесс занимает несколько месяцев, однако сейчас наблюдается очевидная тенденция «замораживания» процесса.

Трое украинских чиновников заявили, что им не удалось получить конкретного ответа от от посольства США в Киеве, Госдепартамента и высших должностных лиц США о сроках поставки по контрактам. Двое украинцев заявили, что их запросы игнорировались после начала процедуры импичмента Трампа. Еще один чиновник сказал, что получил ответ: «Спросите у нас об этом позже».

Один из украинских чиновников не исключил, что задержка поставки вооружения может быть связана с коррупционным скандалом с участием экс-президента Петра Порошенко. Другой чиновник напомнил, что это может быть связано с бюрократическими процедурами. В то же время американский собеседник признал, что «США придется долго объяснять, почему так произошло».

Напомним, США предоставили Украине около 1,6 млрд долл. помощи с начала российско-украинской войны, включая противотанковые ракеты Javelin, передачу которых утвердила администрация Трампа.