Київ: США вже рік затримують поставки зброї та боєприпасів на 30 млн доларів — Buzzfeednews

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Президент США Дональд Трамп, який нещодавно відбив у Сенаті ініціативу демократів щодо його імпічменту, свого часу не лише заморозив виплату Україні 391 млн дол. військової допомоги, але й затримав виконання щонайменше шести комерційних контрактів на поставку Києву американського озброєння, амуніції і боєприпасів.

Тепер українська сторона вимагає повернути 30 млн дол., які вже були виплачені за цими угодами, пише Buzzfeed з посиланням на трьох українських і одного екс-високопосадовця США.

Виконання п’яти контрактів з американськими компаніями адміністрація Трампа відклала на рік, а ще одну угоду «заморозили» на більш ніж 12 місяців. У Білому домі не пояснюють причини таких дій. Держдепартамент США також не відповів на запити журналістів BuzzFeed.

За словами одного із чиновників, Вашингтон все ще «оцінює" ці угоди, незважаючи на те, що Київ вже перерахував гроші. Двоє українських чиновників, які говорили з BuzzFeed, вважають, що затримки можуть бути пов’язані зі спробою Китаю придбати стратегічну українську аерокосмічну компанію «Мотор-січ», тобто йдеться про конфлікт Пекіна та Вашингтона.

Прямі комерційні продажі в США здійснюються між приватними компаніями та іноземними покупцями, але на це потрібно отримати ліцензію Держдепартаменту. Українські чиновники, які торік займалися укладенням та супроводом подібних угод, зазначили, що цей процес займає кілька місяців, однак зараз спостерігається очевидна тенденція на сповільнення.

Троє українських чиновників заявили, що вони не змогли отримати конкретної відповіді щодо термінів поставки за контрактами від посольства США в Києві, Держдепартаменту та вищих посадових осіб США. Двоє українців заявили, що їхні запити ігнорувалися після початку процедури імпічменту Трампа. Ще один чиновник сказав, що отримав відповідь: «Запитайте у нас про це пізніше».

Один з українських чиновників не виключив, що затримка поставки озброєння може бути пов’язана з корупційним скандалом за участі екс-президента Петра Порошенка. Інший чиновник нагадав, що це може бути пов’язане з бюрократичними процедурами. Водночас американський високопосадовець визнав, що «американській стороні доведеться довго пояснювати, чому так сталося».

Нагадаємо, США надали Україні близько 1,6 млрд дол. допомоги з початку російсько-української війни, включаючи й протитанкові ракети Javelin, передачу яких затвердила адміністрація Трампа.