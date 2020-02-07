Подвійне громадянство. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n133349-v-ukrayini-hochut-uzakonyty-podviyne-gromadyanstvo-ale-ne-dlya-vsih.html

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Подвійне громадянство в Україні заборонено Конституцією. Проте, багато українців, у тому числі і високопоставлені чиновники, мають паспорти інших держав, але намагаються приховувати даний факт.

У Верховну Раду вже поданий законопроект президента України Володимира Зеленського № 2590, який змінює правила отримання українського громадянства, повідомляє «BBC Україна».

У «Слузі народу» стверджують, що даний законопроект відображає прагнення мільйонів українців, які перебувають за кордоном, отримати подвійне громадянство.

Законопроект передбачає можливість отримання українського громадянства представникам української діаспори та військовослужбовцями. Найголовніше, законопроект дозволяє не відмовлятися від громадянства іншої країни після оформлення українського паспорта.

Опозиція стверджує, що даний законопроект розроблений спеціально для іноземців, які хочуть придбати українську землю. На думку опозиціонерів, іноземець з подвійним громадянством може стати учасником земельного ринку в Україні.

У «Слузі народу» такі заяви опозиціонерів заперечують і обіцяють доопрацювати законопроект. Давид Арахамія заявив, що законопроект про подвійне громадянство буде розглядатися Верховною Радою після прийняття закону про ринок землі.

У законопроекті зазначено, що громадянство можуть отримати родичі осіб, які проживали на території УНР і УРСР. До розряду родичів додали прадіда і прабабу.

Відповідно до законопроекту, громадянство можуть отримати військовослужбовці, які воювали за Україну на Донбасі, а також громадяни Росії, які піддавалися політичним гонінням на батьківщині. Для отримання українського паспорта їм достатньо подати декларацію про відмову від попереднього громадянства.

Громадянам деяких країн для отримання українського громадянства необхідно буде скласти присягу Україні. При цьому, вони мають право не відмовлятися від свого попереднього громадянства.

Нардеп із партії «Голос» Леся Василенко вважає, що спрощена процедура отримання українського громадянства повинна бути введена для категорій іноземців, які захищали Україну зі зброєю в руках. Однак, деякі положення законопроекту Зеленського несуть пряму загрозу безпеці України.

Крім цього, законопроект дуже складний для розуміння. У тексті використовуються занадто довгі речення і заплутані формулювання.