Зеленський анонсував запровадження в Україні подвійного громадянства. Фото: vin.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132396-kabmin-aktyvno-pracuie-nad-vprovadjennyam-podviynogo-gromadyanstva-v-ukrayini-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував запровадження в Україні подвійного громадянства.

Наразі Кабінет міністрів України працює над реформою подвійного громадянства, яка дозволить американській діаспорі повернутися додому. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському виданню Newsweek, передають «Українські новини».

Український лідер зазначив, що багато високоінтелектуальних громадян виїхали з України через безробіття в Канаду, Польщу та Німеччину. Глава держави впевнений, що для того, що громадяни залишалися в країні або поверталися з-за кордону, потрібно в державі створювати нові робочі місця та залучати іноземні інвестиції. Зеленський заявив, що Верховна Рада ухвалила близько 80 законів.

Якщо вони їдуть через безробіття, нам потрібні інвестори для створення робочих місць, щоб українці залишалися… У інвесторів будь-де у світі завжди є два ключових питання: як мої гроші захищаються, і хто буде виконувати роботу? У нас є відповідь на друге питання: в Україні є багато кваліфікованих людей. Але нам необхідно дати рішучу відповідь на перше питання, — заявив президент.

Зеленський додав, що влада України запланувала великий план приватизації. Крім того, уряд планує зруйнувати монополії в газовому секторі та спиртовій галузі.

Нагадаємо, 13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які в РФ зазнали переслідувань за політичними переконаннями.