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Зеленский анонсировал введение в Украине двойного гражданства. Фото: vin.gov.ua

Кабмин активно работает над внедрением двойного гражданства в Украине — Зеленский

21 янв 2020, 13:28
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Владимир Зеленский, президент Украины анонсировал введение в Украине двойного гражданства.

Сейчас Кабинет министров Украины работает над реформой двойного гражданства, которая позволит американской диаспоре вернуться домой. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Newsweek, передают «Українські новини».

Украинский лидер отметил, что много высокоинтеллектуальных граждан уехали из Украины из-за безработицы в Канаду, Польшу и Германию. Глава государства уверен, что для того, что граждане оставались в стране или возвращались из-за границы, нужно в государстве создавать новые рабочие места и привлекать иностранные инвестиции. Зеленский заявил, что Верховная Рада приняла около 80 законов.

Если они едут за безработицы, нам нужны инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались… У инвесторов в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: в Украине есть много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос, — заявил президент.

Зеленский добавил, что власти Украины запланировали большой план приватизации. Кроме того, правительство планирует разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые в РФ подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

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