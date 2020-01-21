Юбилей Суркиса: подарок Баканову за 15 тысяч не заинтересовал Антикоррупционное агентство

Иван Баканов, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n132395-ubiley-surkisa-podarok-bakanovu-za-15-tysyach-ne-zainteresoval-antikorrupcionnoe-agentstvo.html

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не нашло оснований для проверки возможного нарушения антикоррупционного законодательства главой СБУ Иваном Баконовим, которое могло произойти 4 сентября 2019 года на юбилее народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григория Суркиса.

Ранее журналисты программы «Схемы» обнародовали информацию, что Суркис во время этого мероприятия дарил гостям, среди которых был и Баканов, фоторамки стоимостью 15 тыс. грн. В НАПК заявляют, что это журналистское расследование не содержит «объективных и достоверных сведений о факте получения подарка» Бакановым, сообщает «Радіо Свобода».

Также в ведомстве отметили, что информация о стоимости этих фоторамок является «предположением журналистов» и «не содержит ссылок на источники ее получения».

Журналисты в сентябре установили, что гости юбилея Суркиса получали желтые пакеты элитного бренда Fendi, в которых содержались книга о жизненном пути юбиляра «Эпоха Суркиса» и фоторамка Fendi, для размещения фотографии с именинником. На этих фоторамках был штрихкод элитного магазина в Италии, в котором их продают за 540 евро (около 15 тыс. грн).

Украинское законодательство предусматривает, что глава СБУ не может принять подарок, стоимость которого превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (то есть, около 2 тыс. грн гривен).

Если бы оказалось, что Баканов получением подарка нарушил эти правила, его должны были оштрафовать на сумму от 1,7 до 3,4 тыс. грн и конфисковать рамку.

Напомним, братья Суркисы недавно подали против пятого президента Украины Петра Порошенко иск на сумму 140 млн долл. США. Иск связан с попыткой Порошенко приобрести часть акций телеканала «1+1» в 2015 году.