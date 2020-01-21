Ювілей Суркіса: подарунок Баканову за 15 тисяч не зацікавив Антикорупційне агентство

Іван Баканов, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132395-uviley-surkisa-podarunok-bakanovu-za-15-tysyach-ne-zacikavyv-antykorupciyne-agentstvo.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло підстав для перевірки можливого порушення антикорупційного законодавства головою СБУ Іваном Бакановим, котре могло статися 4 вересня 2019 року на ювілеї народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Григорія Суркіса.

Раніше журналісти програми «Схеми» оприлюднили інформацію, що Суркіс під час цього заходу дарував гостям, серед яких був і Баканов, фоторамки вартістю 15 тис. грн. У НАЗК заявляють, що це журналістське розслідування не містить «об'єктивних та достовірних відомостей щодо факту отримання подарунку» Бакановим, повідомляє «Радіо Свобода».

Також у відомстві зазначили, що інформація про вартість цих фоторамок є «припущенням журналістів» та «не містить посилань на джерела її отримання».

Журналісти у вересні встановили, що гості ювілею Суркіса отримували жовті пакети елітного бренду Fendi, у котрих містилися книга про життєвий шлях ювіляра «Епоха Суркіса» та фоторамка Fendi, для розміщення фотографії з іменинником. На цих фоторамках був штрихкод елітного магазину в Італії, в котрому їх продають за 540 євро (близько 15 тис. грн).

Українське законодавство передбачає, що голова СБУ не може прийняти подарунок, вартість якого перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (тобто, близько 2 тис. грн гривень).

Якщо б виявилося, що Баканов отриманням подарунку порушив ці правила, його мали б оштрафувати на суму від 1,7 до 3,4 тис. грн та конфіскувати фоторамку.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, брати Суркіси нещодавно подали проти п’ятого президента України Петра Порошенка позов на суму 140 млн дол. США. Позов пов’язаний зі спробою Порошенка придбати частину акцій телеканалу «1+1» у 2015 році.