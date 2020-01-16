Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ігор і Григорій Суркіси. Фото: Антикор

Суркіси подали проти Порошенка позов на 140 млн дол. — ЗМІ

16 січ 2020, 19:54
999

Брати Ігор і Григорій Суркіси подали судовий позов до Лондонського арбітражу проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Сума позову становить 140 млн дол. Саме таку суму вимагають Суркіси в якості компенсації за невиконання Порошенком умов угоди з продажу близько 25% акцій телеканалу «1+1» у 2015 році.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Позов Суркісів був прийнятий судом із дотриманням всіх передбачених процедур. Протягом чотирьох наступних місяців сторони повинні надати суду весь пакет документів, доказів і вимог. Перше засідання суду, ймовірно, має відбутися у травні 2020 року.

За даними ЗМІ, в 2015 році Порошенко звернувся до братів Суркіс з пропозицією щодо придбання у них 24,6% акцій телеканалу «1+1» за 140 млн дол. з розстрочкою оплати на вісім років. З цього приводу був підписаний договір, але в 2016 році Порошенко відмовився від угоди.

Переговори про продаж акцій відновилися у грудні 2016 року після націоналізації «ПриватБанку». Але умови покупки акцій дещо змінилися. Нібито Порошенко в обмін на акції пропонував повернути конвертовані в капітал у процесі націоналізації «Приватбанку» кошти Суркісів на суму 248,6 млн дол., 574 тис. євро і 1,04 млрд грн.

Відомості про ці переговори Суркіси нібито планують використовувати в Лондонському арбітражі, як пояснення причини зриву первісної угоди з Порошенком.

Самі брати Суркіси коментувати дану ситуацію відмовляються, мотивуючи це рекомендаціями своїх юристів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий передати Києву тіла загиблих українців

У Тегерані заявили, що готові передати Києву тіла українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака «Міжнародні авіалінії України». Крім того, Іран готовий залучити українських фахівців для розшифрування чорних ящиків

Новини України
21:13

Призов до армії: у Міноборони пообіцяли не призивати примусово 18 та 19-річних українців

В українському оборонному відомстві заявили, що на весняний призов у квітні 2020 року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно бажатимуть служити у лавах ЗСУ

Новини України
20:39

Це був наїзд опонентів: Милованов розповів про роботу Гончарука «заради добробуту завтра»

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вважає Олексія Гончарука, який опинився в центрі касетного скандалу, найкращим главою уряду за всю історію України. А оприлюднення скандальних записів він назвав наїздом опонентів на прем'єра

Новини України
17:47