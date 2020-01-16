ВРУ підтримала законопроект про публічні закупівлі ліків. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n132178-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-publichni-zakupivli-likiv.html

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Верховна Рада сьогодні проголосувала за основу та в цілому за законопроект № 2540 «Про внесення змін до розділу ІХ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону України „Про публічні закупівлі“ щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі».

Закон прийнято з метою створення умов на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів. За законопроект проголосували 297 народних обранців. Про це йдеться в пояснювальній записці до документу, повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Наголошується, що дія закону не поширюється на випадки, якщо предмет закупівлі — це товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року набув чинності закон «Про внесення змін до ст. 321−1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів». Документ визначає, що придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих ліків карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років).