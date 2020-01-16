Дональд Трамп. Фото: RAU

https://racurs.ua/ua/n132177-administraciya-trampa-nezakonno-zamorozyla-dopomogu-ukrayini-rahunkova-palata-ssha.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа порушила закон, заморозивши фінансову допомогу Україні, яка була передбачена бюджетом.

Рахункова палата США 16 січня опублікувала звіт із результатами перевірки даного факту і прийшла до висновку, що адміністрація Трампа порушила закон 1974 року про бюджет Конгресу і контроль за його вилученням, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Politico.

У звіті зазначено, що утримання коштів відбувалося через політичні мотиви, що також заборонено законом.

Рахункова палата США уточнила, що для повного або тимчасового заморожування фондів президент зобов’язаний направити спеціальне звернення до конгресу з поясненнями. У звіті підкреслюється, що адміністрація президента таке звернення до конгресу не передавала.

Згідно з Конституцією США, заморожування фондів допустимо лише в обмеженій кількості випадків. Крім того, забороняється йти на такий крок із політичних причин.

Регулятор також зазначив, що «дотримання закону не дозволяє президенту ставити свої власні політичні пріоритети вище тих, які Конгрес США звів до рангу закону».