Київ запропонував три нові ділянки розведення сил на Донбасі. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n132176-ukrayina-v-minsku-zaproponuvala-try-novi-dilyanky-rozvedennya-olifer.html

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Засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні відбулося у Мінську.

Україна надала пропозиції щодо трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів. Ці ділянки раніше визначені керівництвом Генштабу ЗСУ. Про це 16 січня повідомила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на власній сторінці у Facebook.

На продовження реалізації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки, в безпековій підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним штабом Збройних сил України, — йдеться у повідомленні.

За словами Оліфер, Київ наполягає на тому, щоб спостережна моніторингова місія ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Крім того, під час засідання безпекової підгрупи представники України поінформували щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявляв, що розведення військ на Донбасі, якщо воно здійснюватиметься такими ж темпами, як і до цього, триватиме 20 років. Глава держави наголосив, що цей процес можна здійснити за 6−8 років, якщо здійснювати його «швидше і на більших ділянках».