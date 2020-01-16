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Ракурс
Киев предложил три новых участка разведения сил на Донбассе. Фото: ТСН

Украина в Минске предложила три новых участка разведения — Олифер

16 янв 2020, 18:57
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Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось сегодня в Минске.

Украина предоставила предложения по трем дополнительным участкам разведения сил и средств. Эти участки ранее определены руководством Генштаба ВСУ. Об этом 16 января сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на собственной странице в Facebook.

На продолжение реализации договоренностей лидеров стран нормандской четверки, в безопасности подгруппе украинская сторона предоставила свои предложения относительно разведения сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

По словам Олифер, Киев настаивает на том, чтобы наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Кроме того, во время заседания безопасности подгруппы представители Украины проинформировали о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разведение войск на Донбассе, если оно будет осуществляться такими же темпами, как и до этого, будет длиться 20 лет. Глава государства подчеркнул, что этот процесс можно осуществить за 6−8 лет, если осуществлять его «быстрее и на больших участках».

Источник: Ракурс


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