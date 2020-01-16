Диджитализация: в парламенте ввели цифровой документооборот, фото — Фейсбук Я.Доброносов

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Ракурс

В украинском парламенте ввели цифровой документооборот. Сегодня нардепы приняли в целом закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса».

Новация вводит эталонную базу нормативных документов в электронном виде, принятых Верховной Радой Украины, и дополняет регламент парламента ст. 71. Проект закона зарегистрирован под № 2492. В первом чтении его приняли 20 декабря 2019 года.

В Раде вводится постепенный переход на цифровой документооборот. С 4 февраля будет действовать одновременно бумажная и электронная форма подачи инициатив, поправок или предложений. В то же время подписать документы можно будет не только собственным автографом, но и с помощью цифровой подписи, в частности, отдаленно на служебном планшете нардепа.

С начала четвертой сессии этого созыва Рады (сентябрь) электронная форма документооборота станет основной в парламенте.

В бумажной форме будут подаваться документы, содержащие конфиденциальную информацию о лице, а также касающиеся подписания законов, внесения изменений в Конституцию и ратификации международных соглашений.