Долой бумагу из Рады: в парламенте ввели цифровой документооборотhttps://racurs.ua/n132175-doloy-bumagu-iz-rady-v-parlamente-vveli-cifrovoy-dokumentooborot.htmlРакурс
В украинском парламенте ввели цифровой документооборот. Сегодня нардепы приняли в целом закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса».
Новация вводит эталонную базу нормативных документов в электронном виде, принятых Верховной Радой Украины, и дополняет регламент парламента ст. 71. Проект закона зарегистрирован под № 2492. В первом чтении его приняли 20 декабря 2019 года.
В Раде вводится постепенный переход на цифровой документооборот. С 4 февраля будет действовать одновременно бумажная и электронная форма подачи инициатив, поправок или предложений. В то же время подписать документы можно будет не только собственным автографом, но и с помощью цифровой подписи, в частности, отдаленно на служебном планшете нардепа.
С начала четвертой сессии этого созыва Рады (сентябрь) электронная форма документооборота станет основной в парламенте.
В бумажной форме будут подаваться документы, содержащие конфиденциальную информацию о лице, а также касающиеся подписания законов, внесения изменений в Конституцию и ратификации международных соглашений.
Документы, которые подаются в Верховную Раду в электронной форме, а также электронные копии оригиналов бумажных документов вносятся (создаются) в единой автоматизированной системе в соответствии с Положением о единой автоматизированной системе работы с документами в Верховной Раде Украины, утвержденным главой Верховной Рады Украины, — говорится в ст. 71 Регламента Верховной Рады.