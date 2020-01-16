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Діджиталізація: у парламенті запровадили цифровий документообіг, фото — Фейсбук Я.Доброносов

Геть папір із Ради: у парламенті запровадили цифровий документообіг

16 січ 2020, 18:38
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В українському парламенті запровадили цифровий документообіг. Сьогодні нардепи ухвалили в цілому закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу».

Новація запровадила еталонну базу нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Верховною Радою України, і доповнила регламент парламенту ст. 71. Проект закону зареєстровано за № 2492. У першому читанні його ухвалили 20 грудня 2019 року.

У Раді запроваджується поступовий перехід до цифрового документообігу. З 4 лютого діятиме одночасно паперова або електронна форма подачі ініціатив, поправок або пропозицій. Водночас підписати документи можна буде не тільки власним автографом, але й за допомогою цифрового підпису, зокрема, віддалено зі службового планшету нардепа.

З початку четвертої сесії цього скликання Ради (вересень) електронна форма документообігу стане основною в парламенті.

У паперовій формі подаватимуться документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, а також ті, що стосуються підписання законів, внесення змін до Конституції та ратифікації міжнародних угод.

Документи, що подаються до Верховної Ради в електронній формі, а також електронні копії оригіналів паперових документів вносяться (створюються) до (в) єдиної автоматизованої системи відповідно до Положення про єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого головою Верховної Ради України, — йдеться у ст. 71 Регламенту Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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