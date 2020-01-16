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Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак. Фото: samopomich.ua

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку — Гончаренко

16 січ 2020, 18:21
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Альона Бабак, міністр розвитку громад та територій України, йде у відставку.

Посадовець написала заяву про відставку за власним бажанням. Сьогодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подасть до Верховної Ради подання про звільнення Бабак. Про це 16 січня повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

Сьогодні до парламенту надійде подання Прем‘єр-міністра України щодо звільнення із займаної посади Міністра розвитку громад та територій України Альони Валеріївни Бабак, яка написала заяву за власним бажанням, — йдеться в повідомленні.

Крім того, до парламенту надійде подання главу уряду щодо нової кандидатури на посаду міністра. За словами Гончарука, головним кандидатом на місце Бабак є народний депутат від «Слуги народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська був оштрафований на 38,42 тис. грн за невиконання рішення суду щодо скасування результатів конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директора з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту.

Джерело: Ракурс


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