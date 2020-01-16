Індекс «Біг-Мака». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132173-kurs-dolara-v-ukrayini-povynen-stanovyty-10-05-grn-indeks-big-maka.html

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Курс долара в Україні повинен становити 10,05 грн. Такі підсумки проведеного аналізу курсу валют за принципом купівельної спроможності з використанням індексу «Біг-Мака».

Дане дослідження проводиться щорічно журналом The Economist, який оприлюднив результати аналізу.

Принцип даного дослідження досить простий. Береться ціна бургера «Біг-Мак», який продається у мережі швидкого харчування «МакДоналдс» у будь-якій країні світу, і порівнюється із вартістю даного бургера в США.

У США «Біг-Мак» коштує 5,67 дол., а в Україні такий бургер можна придбати за 57 грн. (на даний час вартість бургера в Україні становить 59 грн). Таким чином, реальний курс одного дол. в Україні має становити 10,05 грн.

Найбільш недооціненими валютами в світі згідно з індексом «Біг-Мака» стали російський рубль і південноафриканський ранд. Їхній курс повинен бути більшим на 61,2% і 62% відповідно. А найбільш переоціненою валютою став швейцарський франк, курс якого повинен бути нижчим на 18,4%.