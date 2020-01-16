Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Індекс «Біг-Мака». Фото: 24 Канал

Курс долара в Україні повинен становити 10,05 грн — індекс «Біг-Мака»

16 січ 2020, 18:20
999

Курс долара в Україні повинен становити 10,05 грн. Такі підсумки проведеного аналізу курсу валют за принципом купівельної спроможності з використанням індексу «Біг-Мака».

Дане дослідження проводиться щорічно журналом The Economist, який оприлюднив результати аналізу.

Принцип даного дослідження досить простий. Береться ціна бургера «Біг-Мак», який продається у мережі швидкого харчування «МакДоналдс» у будь-якій країні світу, і порівнюється із вартістю даного бургера в США.

У США «Біг-Мак» коштує 5,67 дол., а в Україні такий бургер можна придбати за 57 грн. (на даний час вартість бургера в Україні становить 59 грн). Таким чином, реальний курс одного дол. в Україні має становити 10,05 грн.

Найбільш недооціненими валютами в світі згідно з індексом «Біг-Мака» стали російський рубль і південноафриканський ранд. Їхній курс повинен бути більшим на 61,2% і 62% відповідно. А найбільш переоціненою валютою став швейцарський франк, курс якого повинен бути нижчим на 18,4%.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Україна в Мінську запропонувала три нові ділянки розведення — Оліфер

На сьогоднішньому засіданні ТКГ в Мінську Україна запропонувала три нові ділянки для розведення військ та засобів. Крім того, Київ запропонував провести повторну верифікацію відведення важких озброєнь

Новини України
18:57

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку — Гончаренко

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук попросить Верховну Раду звільнити міністра розвитку громад і територій Альону Бабак із займаної посади. В парламенті вже назвали прізвище її наступниці

Новини України
18:21